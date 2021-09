Laura Bozzo: “Siento no haber cumplido”

Tras estar en la clandestinidad y sin emitir ningún tipo de declaración sobre los serios problemas legales en los que esta envuelta, Laura Bozzo rompió su silencio y aunque después se arrepintió aseguró que su intención nunca fue no pagar su deuda.

CONDUCTORA REAPARECIÓ EN TWITTER CON UN COMENTARIO QUE LUEGO DECIDIÓ ELIMINAR

Según lo dicho por la propia abogada de los pobres, todo habría sido un error, ya que ella pensó que la deuda que tenia con el SAT la podría pagar durante tres años. Asimismo, Laura señaló que no se presentó ante los dos procesos que tiene por recomendaciones de su médico, ya que no se encuentra bien de salud.

“Siento no haber cumplido, encendí que tenia tres años para hacerlo y si no me presente es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada. SAT quiere que pague, como hacerlo encerrada? Lo que se debe se paga”, señalo la peruana en su cuenta de Twitter, sin embargo, tiempo después decidió borrarlo.

Esta no fue la única publicación que realizó la conductora pues también subió una foto donde luce un atuendo de la exclusiva marca Balenciaga, la cual fue duramente criticada, pues diferentes usuarios se indignaron de que se vista con una marca tan cara cuando Laura tiene una demanda millonaria la cual no ha pagado.

“Puede ser que sea naca, pero ratera jamás”, sentenció la ex de Cristian Suarez.

Recordemos que Laura Bozzo había solicitado un amparo para que la orden de prisión preventiva fuera frenada argumentando que por sus fuertes problemas de salud, pondría en un gran riesgo su vida. En un principio se le concedió, pero a cambio de que ella se presentara, entregara su pasaporte y pagara 300 mil pesos mexicanos como medida cautelar, cosa que no hizo.

Se sabe que la conductora podría alcanzar una pena de entre tres y nueve años de prisión por cometer un delito fiscal por más de 12 millones de pesos al vender un inmueble que estaba embargado y en garantía por el SAT.

Cabe indicar que Laura Bozzo recientemente perdió la demanda contra Gabriel Soto e irinaBaeva.