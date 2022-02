Cancillería inicia ayuda a peruanos en Ucrania

La Cancillería del Perú informó que en este momento alrededor de 320 ciudadanos peruanos radican en Ucrania, de los cuales 196 ya se encuentran registrados en una lista para ser evacuados en cualquier momento hacia Polonia.

INDICAN QUE 320 PERUANOS RADICAN EN ESE PAÍS Y 196 SERÍA EVACUADOS ANTE INVASIÓN RUSA

“Los peruanos en Ucrania son alrededor de 196 peruanos que ya están inscritos en un listado y calculamos que pueden alcanzar hasta 320 personas, porque hay algunas personas que no se han registrado aún”, detalló María Antonieta Masana García, embajadora de Comunidades en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Detalló que hay una coordinación permanente con el consulado honorario, así como la sección consular de la embajada peruana en Polonia, que tiene mayor concurrencia.

“Ahora nos encontramos en el plan B, porque el plan A era evacuarlos vía aérea, pero hasta ayer no querían salir de Ucrania. Ahora los aeropuertos están cerrados y en este momento solo queda sacarlos por vía terrestre hasta la frontera con Polonia”.

La mayoría de compatriotas radicados en Ucrania vive allí desde hace mucho, tienen arraigo, algunos ya tienen hijos e incluso nietos, refirió en entrevista con canal N.

“De Kiev a Polonia es más o menos unas 5 horas en ómnibus. Nuestro consulado va asumir los costos de transporte, alimentación, alojamiento hasta la frontera, donde los van a estar esperando nuestros funcionarios de la embajada del Perú en Polonia”.

Leer también [Ucranianos buscan refugio en estaciones de metro subterráneo]

Masana García explicó que se planea sacar de Ucrania a los peruanos que lo soliciten para llevarlos a un lugar seguro.

“Hasta el momento no hemos recibido la notificación o deseo de salida de algún compatriota. Nosotros estamos prestos a sacarlos”.

La embajadora informó que todo ciudadano que esté en Ucrania y no tenga documentos peruanos recibirá igualmente un salvoconducto para salir de Ucrania si así lo requiere.

“Los que no tengan DNI no se preocupen, se verificará su identidad y se les va a dar el salvoconducto. Nos han consultado sobre los hijos menores de ciudadanos peruanos que no han sido inscritos en los registros civiles. Para ellos, hay que decir que lo único que necesitan es el acta de nacimiento ucraniana, donde figure el nombre de madre o padre peruanos y con eso le vamos a dar el salvoconducto”, adelantó.

La representante de la Cancillería reiteró que la institución se mantiene atenta a los acontecimientos en Ucrania y realiza un seguimiento permanente a la situación de los peruanos que residen en dicho país y sus posibles demandas de evacuación.