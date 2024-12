Carla García refuta las afirmaciones de Beto Ortiz: “Es mi amigo, pero es denigrante”

Carla García rompió su silencio respecto a la controversia generada por el periodista Beto Ortiz en su programa Beto a Saber.

La polémica surgió durante una emisión ‘Beto a Saber’ en Willax TV, cuando Ortiz lanzó fuertes insultos contra los periodistas Milagros Leiva y Phillip Butters, poco antes de su salida de Willax TV. La situación ha generado una gran polémica en los medios, y ahora Carla García se pronuncia al respecto.

A través de su canal de YouTube Calla tu bulla, Carla García, amiga cercana del exconductor Beto Ortiz, no dudó en cuestionar las descalificaciones realizadas hacia Milagros Leiva, conductora de Milagros Leiva Entrevista. Durante su intervención, Ortiz se refirió a Leiva con los apodos de “Fiona” y “novia de Shrek”, comentarios que Carla García calificó como completamente inaceptables. La escritora y productora expresó su solidaridad con la periodista, destacando que este tipo de ataques no deberían formar parte del debate público.

Te puede interesar:

“Mi amigo Beto ha salido insultando a Milagros Leiva. Yo podría no pronunciarme en aras de que mi amistad con Beto no se vea manchada, pero a mí me parece que las personas que no tienen argumentos son las que hablan del físico de las demás personas, y hacer chistes sobre el físico de Milagros Leiva me parece una cosa realmente denigrante”, manifestó.

Carla García dejó claro que su amistad con Beto Ortiz sigue intacta, pero no la obliga a estar de acuerdo con sus acciones. “Es y va a ser mi amigo toda la vida, pero yo no soy su siamesa, lo he dicho cuarenta veces. No pensamos ni sentimos igual, eso no quita que lo quiera mucho. Así que, Milagros Leiva, toda mi solidaridad”, añadió.

Además de manifestar su apoyo a Milagros Leiva, Carla García, hija del exmandatario Alan García, extendió su solidaridad hacia Phillip Butters, quien también fue objeto de ataques por parte de Beto Ortiz. En su programa, Ortiz calificó a Butters como un “mono con metralleta”, haciendo referencia a su búsqueda de nuevos espacios en ATV. Carla García rechazó este tipo de descalificaciones y reiteró su respaldo a ambos periodistas.