Andrea Llosa sobre Magaly Medina: «Ninguna de las dos nos caemos bien”

En la reciente preventa de ATV, quedó en evidencia la tensa relación entre Andrea Llosa y Magaly Medina.

La conductora de Nunca más no dudó en confirmar públicamente este distanciamiento. “No es un secreto que mantenemos una relación distante, porque ninguna de las dos nos caemos bien”, afirmó Andrea Llosa sobre la conductora de espectáculos. Este pronunciamiento llega en un momento en que Magaly Medina se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, debido al comportamiento de sus ‘urracos’.

En un reciente incidente, los reporteros humillaron a la actriz cómica Gabriela Serpa, tocando temas de su vida privada y haciéndola llorar.

“Acabo de ver la entrevista de Gabriela Serpa en el podcast Puro Floro. Y me preguntaba: ¿Hasta qué punto crees que es entretenido decirle a Gabriela (o a cualquier mujer) que has visto los videos íntimos que le mandaba a su ex? Y mientras se lo dices, vas aplaudiendo como foca, celebrando tu propio comportamiento imbécil”, criticó Andrea

Historia de su enemistad

Magaly Medina colocó a Andrea Llosa en su larga lista de ‘personas no gratas’ desde hace mucho tiempo, luego de que la pelirroja la acusara de quitarle tiempo de su programa, ya que ambos espacios se emiten de manera consecutiva a través de ATV.

En mayo de 2020, Magaly Medina expresó una queja al aire, dirigiéndose a Juliana Oxenford y comentando que ‘era envidiable’ el rating que dejaba su noticiero Al estilo Juliana al programa de Andrea Llosa. Esta declaración hacía referencia a lo que en el mundo de la televisión se conoce como ‘colchón’, término utilizado para describir el rating que deja el programa anterior, permitiendo que el siguiente espacio continúe con una alta sintonía.

“Es rico, es envidiable que alguien te deje el colcón como el que tu dejas. ¡Ya quisiera yo! pero bueno, yo siempre hago mis ‘memos’, mis quejas al aire, quejas públicas”, dijo Magaly Medina en clara indirecta a Andrea Llosa.