Chávez Cresta favoreció a su ‘madrina’ con casa y auto

EXPAREJA DE MINISTRO DE DEFENSA LO ACUSA DE INFIEL Y DE DARLE BENEFICIOS A SU QUERIDA USANDO SU CARGO.

Todo eso le dio oficial del Ejército cuando estaba impedido por ley

Más detalles sobresalen en la tórrida relación que protagonizó el exministro de Dina Boluarte, Jorge Chávez Cresta.

Su expareja, Támara Gutiérrez Maldonado, contó para el programa de ‘Milagros Leiva, La entrevista’, que el ex titular del Ministerio de Defensa le fue infiel con una oficial del Ejército Peruano conocida como la ‘madrina’. Este hecho propició el cambio de actitud de Chávez Cresta sobre ella, al punto de decidir dar por terminado la relación de 7 años con el ex funcionario y, de paso, entablarle una denuncia policial por agresión.

“Al día siguiente que Jorge sale del Ministerio de Defensa, Jorge llega a la casa con unos Whiskys de más y en la camisa tenía labial y maquillaje. En ese momento di por finalizada la relación“, dijo Gutiérrez en entrevista ante Leiva.

“Ya no soportaba más, ya no podía más. Era algo que no se podía sostener. Había rumores, había comentarios y creo que esa camisa lo confirmó. (…) Yo me entero en julio, por los chicos de seguridad, que él se reunía con una mujer a la que llamaban ‘la madrina”, contó.

Le dio casa y carro a ‘la madrina’

Según la joven Gutiérrez Maldonado, la ‘madrina’ sería Johanna Hernández. De acuerdo al dominical Cuarto Poder, Chávez Cresta habría favorecido a la teniente coronel del Ejército (EP), Johanna Hernández, con una casa al interior de la Villa Militar en Chorrillos en agosto del 2023 (cuando aún era ministro de Defensa), a pesar que cuenta con un departamento en el distrito de Chorrillos.

De acuerdo a la ley, solo se le puede entregar dicho beneficio a los oficiales que no cuenten con propiedad. Según el reportaje, la oficial presentó un certificado negativo de propiedad. Sin embargo, según Sunarp ella cuenta con un departamento gracias al Fondo de Vivienda del Ejército.

Además, le entregó un auto Nissan Sentra gris de placa EGB-274 para su uso personal. Este vehículo era de propiedad de Chávez Cresta y en junio del 2024 le cedió al general Oswaldo Santos Hernández Revolle, quien resulta ser el padre de la oficial Johanna Hernández.

Además, Hernández Revolle ha sido también proveedor del Estado, teniendo 3 órdenes de servicio por 80,500 soles en la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gabinete de Alberto Otárola en el 2023, donde Chávez Cresta integraba dicho equipo como ministro de Defensa.