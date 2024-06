Pedro Castillo volverá a postular a la presidencia

¡TIEMBLA KEIKO! DEFENSA DEL EXPRESIDENTE HACE GRAN REVELACIÓN

Walter Ayala afirma que expresidente saldrá de prisión e intentará volver a candidatear en las elecciones. No descarta alianzas electorales.

El abogado de Pedro Castillo y exministro de Defensa, Walter Ayala, señaló que el ahora encarcelado mandatario evalúa presentarse nuevamente a la Presidencia de la República cuando salga de prisión.

En entrevista con radio Exitosa, el letrado informó que su patrocinado aún tiene la esperanza de salir del Penal del Barbadillo y porque no, postular nuevamente al Sillón de Pizarro.

“El todavía piensa en postular (a la presidencia), eso es lo que he podido en ver en Pedro Castillo. Actualmente se ha roto el equilibrio de poderes. Presidente que llegue a ser elegido democráticamente no tiene ninguna garantía. El día de mañana puede ser vacado o encarcelado porque no existe equilibrio de poderes, sino una dictadura congresal“, añadió.

Asimismo, indicó que el profesor chotano ‘aprendió de sus errores’ y de ‘las experiencias’ de no rodearse de gente traicionera y emprender futuros proyectos.

¿Alianzas electorales?

Del mismo modo, si bien Walter Ayala confesó las intenciones de Pedro Castillo por volver a la presidencia, evitó pronunciarse sobre eventuales alianzas con otros personajes u organizaciones políticas, pero afirmó que ya se encuentran en proceso de ser confirmadas en el marco de unas próximas elecciones.

“Yo creo que esos de las alianzas ya próximamente se va a ver, porque ya queda poco para los comicios. Hay proyectos políticos, pero no te los puedo decir“, sostuvo.

Finalmente, se supo que Pedro Castillo solicitó a la Junta Nacional de Justicia la suspensión preventiva contra el juez que ve sus procesos penales. Se trata del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien fue incluido en la investigación seguida a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, se habrían registrado presuntos actos ilícitos entre Checkley Soria y Benavides Vargas para favorecer a la hermana de esta última, la exjueza Superior Enma Benavides; en el proceso penal que afronta por una supuesta liberación de personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas a cambio de dinero, caso en el que intervenía dicho juez supremo.