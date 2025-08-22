Chofer maneja herido hasta hospital tras ser baleado en plena ruta

PESE A LA HERIDA EN LA MANDÍBULA, CONDUJO HASTA EL NOSOCOMIO DE CANTO GRANDE EN SJL

Alejandro Vargas, conductor de la empresa de transporte Santa Catalina, fue baleado mientras cumplía su ruta en San Juan de Lurigancho (SJL).

El ataque ocurrió cuando un sujeto abordó la unidad en el trayecto hacia San Gabriel y disparó contra él a la altura de las calles Arenales y Riva Agüero.

El proyectil impactó en el rostro del chofer y destrozó los vidrios delanteros del vehículo, que se desmoronaron sobre la pista. Los pasajeros que viajaban a bordo resultaron ilesos, aunque quedaron en estado de pánico por el atentado ocurrido en plena ruta.

Pese a estar herido de gravedad, Vargas mantuvo el control del volante y condujo hasta llegar al hospital de Canto Grande. Su reacción inmediata evitó que la unidad quedara detenida en la vía y que los usuarios fueran expuestos a un mayor riesgo.

Al llegar al nosocomio, personal de seguridad y trabajadores de la empresa lo ayudaron a descender del vehículo. Fue ingresado de inmediato al área de emergencia, mientras la unidad permanecía frente al hospital con visibles daños por los disparos.

Los médicos confirmaron que el conductor presentaba un impacto de bala en la mandíbula. La rápida atención permitió estabilizarlo, evitando complicaciones mayores en las primeras horas tras el ataque. El vehículo, en tanto, quedó seriamente afectado por el ataque, con vidrios rotos y perforaciones en la carrocería.

Tras la atención inicial, agentes policiales dispusieron el traslado de la unidad siniestrada hasta la comisaría de Santa Elizabeth para las diligencias de ley. La empresa Santa Catalina colaboró entregando detalles de la ruta y de la unidad atacada.

La Policía Nacional inició de inmediato las investigaciones para dar con el autor del disparo. Para ello revisaron las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y entrevistaron a pasajeros y transeúntes que presenciaron el hecho.

Leer también [Corte de agua: Conoce qué zonas serán afectados y los horarios de suspensión]

Atacante se hizo pasar por pasajero

El hermano de Alejandro Vargas relató que el atacante se hizo pasar por pasajero y disparó sin previo aviso. La familia informó que la bala quedó alojada en la mandíbula y que su estado es delicado aunque estable. Ante ello solicitaron el traslado a un hospital con servicio de neurocirugía, especialidad de la que carece el nosocomio de Canto Grande.

El familiar aprovechó para denunciar que, siendo considerados Bayóvar y Canto Grandes como sectores de alto riesgo, en las últimas semanas disminuyó la presencial policial, lo que habría facilitado el ataque contra el conductor.