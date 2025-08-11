Choque entre bus del Metropolitano y automóvil deja al menos 7 heridos

AL INVADIR LA VÍA EXCLUSIVA A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN BALTA EN BARRANCO

Un fuerte choque entre un bus de la ruta C del Metropolitano y un automóvil particular dejó al menos siete heridos y paralizó el tránsito en Barranco la mañana de ayer. El accidente ocurrió cuando el vehículo menor invadió la vía exclusiva a la altura de la estación Balta, según informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

El impacto generó momentos de tensión entre pasajeros y transeúntes. Cuatro heridos fueron trasladados por el Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y tres por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en Miraflores.

El Ministerio de Salud (Minsa) comunicó que un equipo multidisciplinario fue desplegado para brindar atención oportuna y de calidad a las personas afectadas. Tras el accidente, los buses del Metropolitano con dirección a Naranjal fueron desviados temporalmente a la vía mixta, ocasionando retrasos y malestar entre los usuarios.

Menos de una hora después, la ATU anunció la reapertura de la vía exclusiva y la normalización de la circulación, tras retirar las unidades involucradas y asegurar la zona. Vecinos denunciaron que el automóvil habría ingresado a la vía del Metropolitano para ahorrar tiempo, una maniobra prohibida que ya ha causado incidentes similares en Lima.