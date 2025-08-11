Policías masacran a madre y su hija menor en desalojo

DETIENEN A EFECTIVOS QUE LAS ARRASTRARON Y PATEARON EN CAÑETE Y JEFE DE LA REGIÓN POLICIAL LIMA SUR PIDIÓ PERDÓN A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

En Cañete, un desalojo en el asentamiento humano “Familias Unidas” terminó con escenas de violencia que provocaron rechazo generalizado.

Durante la intervención policial, dos mujeres, Patricia Tuanama y su hija de 16 años, fueron agredidas físicamente por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Testigos grabaron el momento en que un suboficial las arrastraba y pateaba mientras intentaban defenderse. Los gritos y llantos de las víctimas quedaron registrados en video, lo que desató indignación en redes sociales y entre los vecinos del lugar.

El suboficial Jaime Abrahan Arias Luciani fue identificado como el principal agresor. Junto a otros dos efectivos, enfrenta denuncia penal por abuso de autoridad y permanece detenido en el Departamento de Investigación Criminal de Chilca.

El general Javier Infante, jefe de la Región Policial Lima Sur, reconoció la gravedad del caso y ofreció disculpas públicas a nombre de la institución. Aseguró que la investigación determinará la responsabilidad individual de cada policía involucrado.

Las víctimas fueron evaluadas por el médico legista debido a los golpes recibidos. Tuanama señaló que en ningún momento representaron una amenaza para el operativo ni para los efectivos presentes.

Vecinos se concentraron frente a la comisaría de Chilca exigiendo justicia y denunciando que en desalojos anteriores también hubo abusos contra mujeres y personas vulnerables.