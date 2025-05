Cómo fue el breve encuentro de la presidenta con el papa peruano

AL MANDATARIO DE DE UCRANIA, VOLODÍMIR ZELENSKI, LEÓN XIV SÍ LO RECIBIÓ EN EL DESPACHO PAPAL

Ya en la Santa Sede, la mandataria Dina Boluarte logró reunirse brevemente con el sumo pontífice en el lugar donde los sacerdotes suelen prepararse para las misas.

El encuentro fue descrito por la cuenta oficial de la Presidencia del Perú como una “audiencia extraordinaria en la sacristía de la Basílica de San Pedro, donde dialogaron sobre el bienestar de todos los peruanos”.

La página web de noticias Vatican News difundió las fotos del encuentro, además de un video recopilatorio de las reuniones que sostuvo el papa León XIV, disipando cualquier duda: primero con Dina Boluarte en la sacristía del Vaticano; y luego con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien sí recibió en el despacho papal.

Un detalle particular es que el encuentro con Boluarte se produjo antes de que se realice la misa de inicio de pontificado y no después, algo inusual para el Vaticano y que marca una diferencia en el tratamiento que se le dio a la mandataria peruana con respecto al presidente de Ucrania, que no solo se pudo reunir con León XIV, sino que además incluyó una foto oficial con representantes del país europeo, algo que en el caso de Boluarte no se realizó.

Durante el encuentro en la sacristía, se reportó que la presidenta Boluarte transmitió al Papa el cariño pueblo peruano y recordó al nuevo Obispo de Roma como “un siervo de Dios que dedicó muchos años a la misión evangelizadora y al servicio de los más necesitados del país”. De momento, no se cuenta con registro público sobre la audiencia. Tampoco sobre los temas de los que se habló durante el encuentro y su duración.