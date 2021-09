Congresista de Perú Libre se queja por su sueldo

La parlamentaria de Perú Libre por Arequipa, María Agüero Gutiérrez, sorprendió a la ciudadanía al afirmar que su sueldo como congresista no le alcanza.

“Ustedes saben que soy transparente le guste o no las personas, la vida en Lima es bien cara, y si uno quiere trabajar, quiere hacer buena gestión (…) a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba (como congresista)”, explicó en Radio Yaraví.

Leer también [Bellido ratifica su respaldo a Venezuela]

En ese mismo enfoque, la congresista resaltó que una propuesta para reducir el sueldo a los legisladores no prosperaría y que se quedaría trunca. “No he visto en el Congreso ni la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo”, acotó.