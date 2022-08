Congreso aprobó denuncia contra parlamentario Freddy Díaz

La Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad denunciar de oficio al parlamentario Freddy Díaz Monago acusado de haber violado a una trabajadora del Parlamento en su despacho legislativo. Fueron dieciséis los congresistas que votaron a favor de iniciar una investigación contra Díaz Monago, quien fue denunciado la semana pasada por la presunta víctima.

EX INTEGRANTE DE APP AFRONTA UNA ACUSACIÓN POR PRESUNTO ABUSO SEXUAL CONTRA TRABAJADORA

En tanto, la Ministra de la Mujer, Diana Miloslavic, saludó la decisión de la comisión de Ética de denunciar al parlamentario. “Saludamos a la Comisión de Ética que aprobó por unanimidad la denuncia de oficio contra el congresista Freddy Díaz por agresión sexual. Vamos por un Pacto Nacional contra la violencia y la impunidad de los agresores. “Nada Justifica la violación sexual”, dijo.

Trabajadora reafirma denuncia contra Freddy Díaz

La trabajadora del Congreso que denunció que fue víctima de violación sexual por parte del parlamentario Freddy Díaz, en un ambiente de la oficina del legislador, reiteró su acusación luego de que el exintegrante de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) afirmará ser inocente tras presentarse ante el Ministerio Público la mañana del último lunes.

Leer también [Gremios estudiantiles marcharán en contra de la falsa autonomía universitaria]

“Estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coquetado ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa, y que yo jamás le he consentido al señor nada”, dijo.