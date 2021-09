¡Cuidado! estafadores crean página falsa del bono Yanapay

Autoridad informó que estos estafadores tienen como objetivo suplantar la identidad de los beneficiarios y piden no usar el sitio bonoyanapay.com

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) advirtió a la ciudadanía sobre la existencia del sitio web bonoyanapay.com. Una página falsa creada por estafadores para usar datos personales de los beneficiarios del bono Yanapay. Con el fin de realizar fraude informático y suplantación de identidad.

“La Dirección de Fiscalización e Instrucción (DFI) de la ANPD ha ingresado al sitio web falso, al cual se accede a través del link https://bonoyanapay.com/”, informó la entidad por medio de nota de prensa.

Ante ello, la autoridad advirtió que este sitio requiere, entre otros, los datos de la tarjeta de crédito y/o débito del beneficiario, pidiéndole que indique el número de la tarjeta, mes, año y su clave. Con esa información, los estafadores ya pueden suplantar a los verdaderos beneficiarios del bono.

“Cabe precisar que el sitio web oficial https://consultas.yanapay.gob.pe/#/no requiere los datos de la tarjeta para el bono Yanapay”, recalcó la entidad a ANPD.

Por ello, la ANPD realizó una lista sobre las características del sitio web y el falso. Así, la ciudadanía podrá identificar un sitio web fraudulento y evitar ser engañados.

Sitio web oficial: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

• Cuenta con URL oficial del gobierno peruano: .gob.pe

• Cuenta con medidas de seguridad de autenticación del usuario.

• Cuenta con medidas de seguridad captcha.

• Cuenta con políticas de privacidad.

Sitio web falso: https://bonoyanapay.com/

• URL no oficial: .com

• No cuenta con medidas de seguridad de autenticación del usuario.

• No cuenta con medidas de seguridad captcha, el “175” es solo una imagen.

• No cuenta con políticas de privacidad.

“Se recomienda a la ciudadanía en general que, para el cobro del bono Yanapay, deben hacerlo a través de las páginas oficiales del gobierno o comunicarse a la línea gratuita 101 y no ingresar a links desconocidos creados con finalidades fraudulentas”, dijo la ANPD.