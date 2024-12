Daddy Yankee demandó a su aun esposa ante el tribunal

Daddy Yankee sorprendió al mundo al confirmar su separación de Mireddys González, luego de más de 20 años de matrimonio.

El intérprete urbano sigue acaparando titulares, esta vez por demandar a Mireddys González ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La demanda se centra en supuestas transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas que ascenderían a 100 millones de dólares.

Carlos Díaz, abogado de Reymond Ayala Rodríguez, confirmó este sábado que se presentaron varias demandas de interdictos contra González y su hermana Ayeicha.

Según el abogado, Mireddys González y su hermana realizaron transferencias por un total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris, dirigiéndolas a cuentas personales de ambas, sin el conocimiento ni la autorización de Daddy Yankee, el famoso cantante de ‘Gasolina’.

«Añado que también por aproximadamente año y medio, en buena fe, el Sr. Ayala llevaba solicitando a las señoras González acceso a sus compañías y estatus financiero de estas. Sin embargo, su solicitud fue desatendida», indicó.

«La poca información provista ha sido limitada; impidiendo que el Sr. Ayala tenga conocimiento y transparencia sobre las gestiones corporativas, sus finanzas, y los compromisos que en su nombre y con sus marcas hayan sido realizados», acotó

Rumores sobre una relación

A pesar de que los rumores sobre un posible divorcio circulaban desde hace más de un año, la pareja parecía mantener distancia de las especulaciones. Sin embargo, tras la publicación de su comunicado, Daddy Yankee se vio rápidamente envuelto en nuevas suposiciones, que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz Jessica Cediel. Algunos señalaron a Cediel como la supuesta tercera en discordia entre el intérprete y la madre de sus hijos.

ichos rumores no tardaron en llegar a oídos de la colombiana, quien a través de sus redes sociales ha defendido su postura. Sin mencionar nombres, Jessica escribió: «Habrá gente enojada contigo porque te echaron tierra y floreciste 🌺🌼🌸🍂🍃Me amo en todos mis moods 😌👸🏻». Y agregó: «El mundo podrá opinar lo que quiera de mí🤷🏻‍♀️Más el mundo JAMÁS me podrá quitar la relación que tengo con DIOS! 👸🏻🫶🤍Y eso es lo ÚNICO que me importa 😌».