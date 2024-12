Edison, Polo y Corzo arremetieron contra Christofer Gonzales

El regreso de Christofer Gonzales a Universitario de Deportes fue considerado una de las grandes sorpresas del mercado de pases 2024.

El popular ‘Canchita’ dejó Arabia Saudita para volver a vestir la camiseta del club con el que inició su carrera, en el año de su centenario. Sin embargo, su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas, y terminó dejando el club para unirse a uno de sus principales rivales, Sporting Cristal.

El final de Christofer Gonzales en Universitario de Deportes no fue el mejor, y la polémica estalló a raíz de sus propias declaraciones al ser anunciado como nuevo fichaje de Sporting Cristal. El volante de 32 años destacó que la institución ‘celeste’ era su casa, en comparación con la ‘U’, algo que no fue bien recibido por la hinchada ‘crema’.

Tiempo después, se reveló que las declaraciones de Christofer Gonzales tampoco fueron bien recibidas por los jugadores y el cuerpo técnico de Universitario de Deportes. En una reciente entrevista en el programa de YouTube ‘Y Uno Feliz’, los referentes Edison Flores, Andy Polo y Aldo Corzo criticaron fuertemente al volante por la forma en que se refirió al club de sus amores.

Christofer Gonzales tiene un resentimiento hacia Universitario

Polo se sumó a la conversación, señalando que no les molestó que se marchara a La Florida sino sus declaraciones. “Es que en realidad no nos dolió que se vaya a Cristal u otro equipo, nos dolió cómo se expresa, uno siempre debe ser agradecido con el club que te dio a conocer, él es ‘Cancha’ ahorita por la ‘U’, no por otro cosa”.

Edison Flores señaló que le dolió la salida de Gonzales

‘Orejas’ Flores, por su parte, manifestó que no quería que Christofer Gonzales se vaya y le afectó mucho su partida a Sporting Cristal porque compartieron mucho en la selección peruana. Eso sí, no pudo evitar decir que ‘Canchita’ lo decepcionó por su manera de expresar delante de las cámaras.

“Yo tengo quizás mucho más comunicación con ‘Cancha’, he concentrado con él en la selección, le tengo más cariño o aprecio, pero me decepcionó. A cualquiera le puede ir bien o mal en el campo. Me costó entender esa parte que se quería ir, no quería que se vaya”, sentenció.