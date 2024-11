Daniela Darcourt recuperó videoclip ‘Señor Mentira’

La salsera se conmovió al contar que el videoclip de su éxito musical ya puede visualizarse en su canal de YouTube.

Daniela Darcourt, una de las principales exponentes de la salsa en el Perú, sorprendió a sus seguidores al anunciar la eliminación del video de «Señor Mentira», uno de sus mayores éxitos, en su canal oficial de YouTube. Este inesperado hecho generó una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes consideran la canción como un himno en su carrera musical.

Sin embargo, horas más tarde, la artista peruana alegró a todos sus fanáticos al anunciar que logró recuperar el videoclip de «Señor Mentira». Daniela Darcourt compartió su felicidad a través de sus historias de Instagram, publicando una imagen que mostraba la certificación de YouTube confirmando el regreso de su emblemático video al canal oficial. Este anuncio generó entusiasmo entre sus seguidores, quienes celebraron el retorno de uno de los mayores éxitos de la cantante.

Te puede interesar:

“Hola Daniela Darcourt. Tenemos buenas noticias. (***) acaba de retirar su reclamo por incumplimiento de los derechos de autor de tu video de YouTube. Título del video: Señor Mentira – Daniela Darcourt (Video Oficial). Esto significa que se resolvió la falta por incumplimiento de los derechos de autor, a menos que (***) aún reclame otros videos incluidos en esa falta. Comprueba el estado de tu cuenta. Gracias, El equipo de YouTube”, escribió la cante.

Asimismo, Daniela agradeció a sus seguidores por el apoyo constante. “Dios y mis santos siempre obran en los tiempos correctos. Gracias por su apoyo, familia. Los buenos SIEMPRE SOMOS MÁS”.

Intento de eliminación

Daniela Darcourt dejó consternados a sus seguidores al anunciar la eliminación del videoclip oficial de su exitoso tema «Señor Mentira». A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, la cantante expresó su tristeza y frustración por los obstáculos que, según mencionó, le habrían sido impuestos para frenar sus metas profesionales.

“Hace unos días me eliminaron mi videoclip oficial de ‘Señor mentira’ (…) Luché y pelée con el equipo que me manejaba en ese entonces contra cielo, mar y tierra para que esa sea la canción promocional del álbum titulado ‘Esa soy yo’. Después de cinco años de largo esfuerzo (…) debo contarles que ya no existe más y es bastante probable que nunca más regrese a mi canal. Con un nudo en la garganta tremendo, hago este video porque he recibido comentarios de muchos tipos: ‘¿por qué tu música ya no suena como antes?’”, aseguró