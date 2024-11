Marco Zunino: “me diagnosticaron cáncer de vejiga”

Marco Zunino destacó la importancia de los chequeos preventivos, enfatizando lo mucho que le beneficiaron en su situación. Según reveló, fue gracias a su colega Christian Thorsen que decidió realizarse los exámenes médicos. Al conocer el caso de Thorsen, Zunino se animó a someterse a una revisión, lo que permitió detectar a tiempo su diagnóstico positivo de cáncer de vejiga.

La decisión de hacerse el examen preventivo resultó crucial, señala el actor, ya que le permitió detectar la enfermedad en una etapa temprana, aumentando sus posibilidades de recuperación.

“Hay días que te vas a desplomar definitivamente, tampoco soy Superman. Me dieron el diagnóstico y sí, lloré. Hubo un día que me di cuenta que no me había dado el permiso a llorar y el permiso a decir: ‘oye, te ha dado cáncer, es cáncer. Desahógate, no te hagas siempre fuerte. Esta bien que seas fuerte, pero también tienes todo el derecho de desmoronarte un rato, y de ahí seguir, porque la vida sigue”, sentenció.