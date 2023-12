Regidora denuncia a alcalde de Chaclacayo por maltrato psicológico

Jelma paredes afirma que Sergio Baigorria “en una de esas me metió una nalgada”

Pablo Carranza

La violencia de género llegó a la Municipalidad de Chaclacayo y, esta vez, la víctima es la regidora Jelma Mariela Paredes Quispe, quien ha presentado una denuncia legal contra el alcalde de ese distrito, Sergio Baigorria por maltratarla psicológicamente desde que comenzó la gestión.

En declaraciones exclusivas a La Razón, la funcionaria contó que se ha presentado ante autoridades como el Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República para exponer su caso ante los abusos de este burgomaestre.

Cuéntenos ¿cómo comenzaron los problemas con el alcalde de Chaclacayo Sergio Baigorria?

La denuncia que estoy presentando es por maltrato psicológico hacia la mujer. Desde las primeras sesiones se vio esto, pero más se acentuó en el pasado mes de marzo. Un día miércoles habíamos salido a apoyar por la presión de los ciudadanos y el jueves siguiente, que vino el segundo huaico, ahí fueron las cámaras de la televisión. Éramos en realidad cinco regidores que buscábamos apoyo para la población (…), en realidad, entre nuestros amigos.

¿Por qué a sus amigos? ¿el alcalde no quería apoyarlos?

En realidad, cuando nosotros le pedíamos (al alcalde Baigorria) arena para que la gente llene sus sacos terreros, nos decía que no había, que nosotros nos teníamos que agenciar, que busquemos a nuestros amigos. Inclusive yo tengo imágenes de WhatsApp legalizados y notariados, donde él nos dice que lo gestionemos. Ahí estamos los siete regidores y él.

¿De qué manera el burgomaestre es agresivo con usted?

Por ejemplo, la primera vez, en el tiempo del Huayco, me echó la culpa a mí de que los vecinos estaban alterados (…) En las sesiones de consejo, todo lo que dice, y esto lo pueden verificar porque está colgado en el Facebook de la municipalidad, me mira a mí con una mirada muy furiosa. Como que tiene todo el odio hacia mí y eso, en realidad, me genera miedo por más que sea valiente. Porque él está con la maquinaria política que tiene un alcalde y todo lo que él puede hacerme a mí como mujer, como persona que nunca ha vivido esto y nunca se ha encontrado con una persona así, me afecta mucho, pero tengo que estar fuerte porque yo tengo un cargo en Chaclacayo que la gente me eligió y no me puedo detener ni soportar que él me haga este maltrato a mí como mujer. Porque si eso le pasa a una mujer que es una autoridad del distrito, ¿qué pasaría con las otras señoras que no tienen ningún cargo?

¿El alcalde habla con groserías a los empleados de la comuna de Chaclacayo?

Antes hablaba más, pero yo le dije que una cosa son bromas, otra cosa ser vulgar, y sí, me he tenido que poner fuerte, porque normalmente soy fuerte. Porque los otros exalcaldes del distrito no tenían este comportamiento que tú ves en sesiones ahora. Físicamente no me ha tocado, pero una vez, el año pasado, cuando no estábamos en sesión, fuimos a entregar regalos a una parte que queda casi en la ribera del río, justo yo salía del local que tenía el pueblo y en una de esas me metió una nalgada. Yo, la verdad me sentí mal, porque tú puedes ser risueña, puedes hablar mil cosas, pero de ahí a que te toquen. Yo en lugar de reaccionar, me cohibí, y le dije al asesor del alcalde, José Castillo, que lo conocen como Toño, que sea la última vez que me toca, nunca se la voy a pasar. Ahora, no me acerco a él. Solamente le doy la mano porque me da miedo.

¿Él sabe que te ha afectado psicológicamente?

Evito hablar con él porque él lo toma como chiste, así como ligeramente, como que él está haciendo bien las cosas en ese tema. Hay dos regidoras que se ponen serias y los otros cuatro como que se ríen. Justo a la regidora Roxana Valenzuela hay varias sesiones en que ella habla y la manda a callar.

¿Este señor tiene más denuncias por maltrato contra la mujer?

Hay denuncias de violencia y lo tengo porque pedí un reporte antes de presentar mis documentos en el centro de emergencia, la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Mujer y a varios congresistas.

¿Qué irregularidades ha notado usted durante la gestión?

Yo pedí, y creo que por eso me tienen más antipatía, documentos a la OCI pidiendo que me den conocimiento sobre recojo de residuos sólidos porque había dos contratos, uno de 180,000 soles y otros de 1’500,000 soles y se supone que para hacer eso se tiene que hacer una licitación pública. Bueno, solamente en la de 180,000 se hizo un contrato sin hacer una licitación pública y bueno, OCI me contesta que están viendo eso. Y el otro tema fue que él (alcalde) dice que sus hijos le han puesto la campaña. Eso me molestó bastante. Bueno, entonces yo pedí documentos a la ONPE para restregarle y decirle: “oye, mira, tu familia no te ha apoyado y si te ha apoyado, ¿dónde está?”. Entonces salió ahí que a las personas que lo habían apoyado los ha puesto como gerentes y subgerentes.

Hay un tema con lo de la entrega del Vaso de Leche ¿Qué ha sucedido?

No les entregan (a los ciudadanos) septiembre, octubre, noviembre pero como las beneficiarias iban a reclamar llamaron de emergencia a la directiva del distrito y algo rarísimo es que les han hecho firmar una un acta donde la leche de esos meses les va a llegar el 18 de diciembre. Porque dicen que el encargado de logística se demoró y hubo cambios, pero se supone que el Estado a inicios de año te envía el Foncomun y dentro de eso te envía el dinero para el vaso de leche, se supone que ya tienen cubierto hasta diciembre. ¿Por qué no se hizo la compra hasta diciembre? Sin embargo, el alcalde no llegó a explicarlo y la reunión donde se firmó el acta no la hicieron pública.