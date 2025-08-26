“Decisión del TC no ha blindado a la presidenta de la república”

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, LUZ PACHECO ZERGA:

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, afirmó que la decisión de este organismo autónomo sobre la demanda competencial presentada por el Ejecutivo en contra del Ministerio Público, no busca blindar a una persona en particular, sino que trata de proteger la figura presidencial.

Leer también [Presidenta Boluarte busca que la FAP sea institución moderna y líder aeroespacial]

«Es importante que la ciudadanía sepa que no hemos blindado al presidente, que no tratamos que se investigue, porque como bien dijo la fiscal de la Nación, hemos dicho que investiguen pero que resguarden la figura presidencial«, manifestó en Latina Noticias.

En ese sentido, precisó que la decisión del TC determinó que tres carpetas fiscales que se presentaron como parte de la demanda competencial se suspendan, estableciendo que ya no se puede acusar al presidente en funciones si no es por las causales que aparecen en el artículo 117 de la Constitución.

«Hay que preservar la investidura presidencial con la finalidad que el mandatario no pase el tiempo preparando su defensa o agendando citaciones, porque eso crea un clima político que no ayuda», aseguró.

Luz Pacheco aseguró que la Presidencia de la República debe ver todo lo referente a la política nacional, por lo que no están de acuerdo con este sistema de investigación, que, de algún modo, interfiere en el trabajo de un presidente de la república.

Leer también [PJ evaluará pedido de Vladimir Cerrón para ser excluido de investigación]

Además, aseguró que el Ministerio Público puede seguir persiguiendo el delito y recabando evidencias y pruebas.

En otro momento, aseguró que la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es un tema delicado que no corresponde al Tribunal Constitucional.