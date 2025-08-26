Dos menores baleados y cinco adultos heridos por barras bravas

ENFRENTAMIENTOS OCURRIERON ANTES Y DESPUÉS DEL CLÁSICO U VS. ALIANZA EN DIFERENTES DISTRITOS DE LIMA

La jornada del clásico entre Universitario y Alianza Lima quedó marcada por graves hechos de violencia en Lima.

Enfrentamientos entre barras bravas dejaron un saldo de dos menores de 13 y 15 años heridos de bala y al menos cinco adultos lesionados en distintos distritos.

Los incidentes comenzaron horas antes del partido y se extendieron tras su finalización, con ataques registrados en el Cercado de Lima, Villa María del Triunfo, Independencia, El Agustino y Ate. Transeúntes y personal de seguridad fueron víctimas de agresiones, confirmándose al menos cinco heridos adultos además de los dos adolescentes baleados.

En el Cercado de Lima, Sebastián, de 13 años, recibió un impacto de bala en la cadera mientras compraba alimentos cerca de su vivienda en la zona de El Planeta. Fue trasladado al Hospital Loayza, donde permanece a la espera de una operación que no puede realizarse por falta de equipos médicos.

A su vez, Luis Ángel, de 15 años, resultó herido en el cuello por un proyectil cuando regresaba a casa tras ayudar a su padre en el mercado. También fue llevado al Hospital Loayza, donde su situación se mantiene sin intervención quirúrgica pese al dolor y fiebre que presenta.

Las madres denunciaron que, pese a las gestiones realizadas, no se logró su traslado a otros hospitales. En el Hospital del Niño se informó la falta de camas, mientras que en otros centros médicos la respuesta fue negativa, lo que obligó a los menores a permanecer más de doce horas sin la atención requerida.

En paralelo, cinco adultos resultaron heridos en diversos enfrentamientos. En Villa María del Triunfo, un agente de seguridad recibió un impacto en el rostro. En Independencia y El Agustino, se reportaron agresiones con piedras y objetos contundentes, además de destrozos en la vía pública.