Delincuentes piden dinero para devolver camioneta

La delincuencia golpeó duro a un adulto mayor que, en medio de la pandemia, decidió dedicarse a la venta de frutas. Un desconocido, en horas de la madrugada del sábado, robó su camioneta, la cual se encontraba estacionada en el frontis de su vivienda, en el distrito de La Molina.

“A mí me sorprendió porque en la mañana siempre me levanto y veo mi camioneta estacionada acá. Pero ese día no la encontré y tuve que averiguar qué había pasado. Me doy con la sorpresa de que habían visto que se la estaban llevando y no me lo habían comunicado”, precisó Gregorio Vélez Huerta, propietario del vehículo.

Tras lo sucedido, el hombre pudo obtener las imágenes de una cámara de seguridad para presentarlas como prueba en la denuncia. Solo espera recuperar pronto su camioneta.