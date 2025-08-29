Destacan aporte de periodista y empresario Jesús Ángel Rojo a Hispanidad y democracia

Rojo participó en conferencia “Internacionalización, liderazgo global y compromiso local”

Rojo es una de las figuras más destacadas del periodismo hispano contemporáneo

La Universidad Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) le entregó el título de Doctor Honoris Causa al periodista, escritor y empresario español Jesús Ángel Rojo, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional y su valioso aporte en la defensa y promoción de la hispanidad, la cultura compartida y la comunicación como herramienta de integración en la región.

La ceremonia de investidura se llevó a cabo en el campus de esa casa de estudios, ubicado en Villa El Salvador, en el marco de la primera conferencia “Internacionalización, liderazgo global y compromiso local”. El evento contó con la participación de académicos, como Víctor Espinosa y José Aliaga, autoridades políticas, representantes del ámbito cultural y público en general.

TRAYECTORIA

La decisión de UNTELS de otorgarle el Doctorado Honoris Causa responde a la “trayectoria sólida, constante y comprometida” de Rojo en favor del pensamiento crítico, la cultura y el fortalecimiento de la identidad hispana a través de los medios.

La universidad, en su línea de internacionalización, ha querido distinguir a una figura que no solo ha logrado impacto en su país, sino que ha construido puentes entre continentes, reafirmando la importancia de la comunicación como herramienta de transformación social.

Este no es solo un galardón personal, sino también un reconocimiento colectivo a todos aquellos que, desde el periodismo, la política y la gestión cultural, trabajan por rescatar la democracia y la libertad, fomentando el entendimiento mutuo y proyectando el legado hispano hacia el futuro.

INFLUENCIA

Jesús Ángel Rojo es una de las figuras más influyentes del periodismo hispano contemporáneo. Como director del Grupo de Comunicación El Distrito, ha consolidado un modelo de medio independiente, con fuerte presencia en la televisión y plataformas digitales, que ofrece una mirada crítica y rigurosa sobre la actualidad española e internacional. Su visión se ha caracterizado por la defensa de la libertad de expresión, la pluralidad informativa y el fortalecimiento del legado cultural hispano.

Desde hace años, se han impulsado alianzas estratégicas con medios de comunicación en Hispanoamérica, promoviendo el intercambio de contenidos audiovisuales y editoriales que permiten una mayor circulación de ideas, valores y narrativas históricas comunes. Esta labor ha convertido al Grupo El Distrito en un puente entre España y América Latina, fomentando la cooperación mediática, el intercambio cultural y el diálogo transatlántico en un contexto de creciente globalización.

VISIÓN

La comunicación como puente entre pueblos ha sido defendida durante toda su carrera por Rojo, que sostiene que sin comunicación no hay entendimiento entre los pueblos. Bajo esa convicción, ha convertido su labor profesional en una verdadera misión: utilizar el poder de los medios de comunicación para recuperar los lazos culturales, históricos y afectivos del mundo hispano.

Como director del Grupo DT, y la televisora DTV, ha impulsado una política activa de cooperación internacional con medios de comunicación de Hispanoamérica. El intercambio de contenidos audiovisuales entre televisiones de España y América se ha convertido en una plataforma de unión y proyección cultural que trasciende las fronteras políticas y económicas.

Esta visión pionera busca reafirmar la hermandad entre España e Hispanoamérica, recuperando la memoria compartida, los vínculos de sangre y las raíces comunes que durante siglos han configurado un legado histórico único en el mundo. Una vida dedicada a la defensa de la Hispanidad.