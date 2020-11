Destruyen homenajes a manifestantes fallecidos

Atentado contra los homenajes de los jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, que fallecieron durante las marchas en el Centro de Lima. Varios desconocidos pintaron de blanco uno de sus murales y otros destruyeron un altar conmemorativo, todo realizado en horas de la madrugada del miércoles.

VECINOS CAPTARON CUANDO UN GRUPO DE SUJETOS BAJARON DE UN VEHÍCULO Y MANCHARON LOS MURALES DE INTI SOTELO Y BRYAN PINTADO

El primero era un dibujo realizado en la cuadra uno de la avenida Grau por el Movimiento Graffitero Peruano. Esta constaba de los rostros de los occisos con alas y sus respectivos nombres, lo cual reflejaba que ambos vivirían para siempre en los corazones de todos los que los consideran como héroes.

Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los que se ensañaron con las imágenes. Imágenes captadas con un celular captan cuando llega una minivan blanca. De pronto descienden unas personas con rodillos en manos para usar pintura blanca y así estropear la obra de arte.

“La pared se limpia, los muertos no regresan”, se lee en un escrito que dejaron los sujetos. También se encontró uno de los utensilios y una bandera del Perú con otro mensaje que no se podía interpretar de forma clara. Sobre el segundo homenaje no se sabe mucho, los responsables desmantelaron el altar y no dejaron rastro.

En redes sociales, miles de personas piden a la Policía que identifique a quienes denominaron “vándalos”. Por otro lado, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el cual rechazan todo acto de vandalismo.

“Condenamos todo acto que atente contra la libertad de expresión de los ciudadanos y de las muestras de solidaridad que se generaron tras los trágicos hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre“, expresaron.