Dilbert Aguilar aconseja a Christian Cueva enfocarse en el fútbol

“Ya estoy bien, recuperado, viajando por todo el país (…) Tengo los cuidados médicos y, sobre todo, cuidado personal. Cuando uno es joven, descuida todo, se automedica. Ya tengo miedo de estar en UCI”, comentó.

Reveló ser victima de amenaza y extorsión

En una entrevista en el podcast ‘Café con la Chavez’, el intérprete de ‘Vuela Palomita’ compartió su temor por la seguridad de su familia y seres queridos, revelando lo preocupado que estaba por su bienestar.

“Me dicen que me van a volar la cabeza, que me van a partir el pecho. Me advierten: ahora sí no vas a entrar a UCI, vas a ir de frente a un cajón”, mencionó.