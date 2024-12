Jaime Bayly llora desconsoladamente tras la muerte de su gata

«No me imaginé que me iba a doler tanto. He llorado por ella como no lloré cuando se murió mi padre (…) Ha sido muy triste despedirme de ella. Nos ha hecho muy felices en esta casa. La vamos a extrañar mucho», agregó.

Recibió una llamada

El escritor peruano reveló que, mientras grababa el video, recibió una llamada que confirmaba a su esposa la muerte de ‘Gati’. Este momento, cargado de tristeza, intensificó aún más su dolor al compartir la noticia con sus seguidores.

«Hoy no puedo hablar de política, no quiero hablar de política. No estoy en condiciones. Estoy muy golpeado”, dijo Jaime.