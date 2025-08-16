Dina Boluarte: “No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio”

PRESIDENTA ASEGURA QUE SANTA ROSA DE LORETO ES Y SEGUIRÁ SIENDO PERUANA

La presidenta Dina Boluarte Zegarra aseguró ayer que el distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruana y reiteró que los peruanos seguirán vigilantes y firmes en la defensa de la soberanía nacional.

“Seamos claros, la soberanía del Perú no está en discusión, el distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruana. Eso está escrito y firmado en las bases y tratados que fijan los límites entre el Perú y Colombia que tiene carácter perpetuo e inamovible”, manifestó.

La mandataria lideró la ceremonia cívica patriótica en la localidad de Santa Rosa de Loreto, fronteriza con Colombia y Brasil.

“Estamos en el inicio mismo de la patria, donde el orgullo de ser peruanos inunda nuestros corazones (…) Con el río Amazonas como testigo, estamos acá reafirmando la inmensidad de la sangre peruana y el deber de nuestros compatriotas para seguir construyendo una nación fuerte, unida y en desarrollo”, aseguró.

En ese marco, dijo que hace unos días se vienen produciendo acciones y mensajes inaceptables que afectan la hermandad que une a dos naciones, en particular a las comunidades de frontera que han vivido históricamente en armonía e integración.

Precisó que el Perú es una nación amante de la paz y de la concordia, pero que no aceptará que nadie pretenda cuestionar su soberanía ni a sus autoridades que ejercen legítimamente sus funciones en Santa Rosa de Loreto y en el resto del territorio patrio.

“Estamos aquí junto al presidente del Congreso, los congresistas, ministros de Estado, autoridades regionales y locales y la población misma para decirles a todos los peruanos que seguiremos unidos todos en defensa de nuestra querida patria”, refirió.

La mandataria precisó que el tratado Salomón Lozada de 1922 y el protocolo del Río de Janeiro del 1934, firmados por el Perú y Colombia, son claros y categóricos, y han posibilitado que los dos países vivan el último siglo en una amistad fraterna y una convivencia pacífica, con intercambios económicos, comerciales, gastronómicos y turísticos.

“El Perú respeta al pueblo colombiano con el que comparte lazos históricos de hermandad. Fomentamos el trato respetuoso entre pueblos hermanos y así debe de mantenerse”, aseveró.

A la población de Santa Rosa de Loreto le pidió tener la certeza de que los peruanos estarán siempre vigilantes y firmes en la defensa de la soberanía, actuando conforme a la Constitución y al derecho internacional.

“No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio. Ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión”, reiteró.