Balacera en la avenida Abancay por asalto

CINCO DETENIDOS A QUIENES SE LES INCAUTÓ ARMAS, CUCHILLOS Y CELULARES

En la intersección de las avenidas Abancay y Cusco, al costado de la tienda Hiraoka, ayer se registró una balacera que desató pánico en plena zona comercial.

El intercambio de disparos provocó que decenas de personas buscaran resguardo en calles aledañas y, en cuestión de minutos, algunos negocios decidieran cerrar sus puertas para evitar riesgos mayores. Videos difundidos en redes sociales muestran a vendedores ambulantes corriendo y a peatones intentando protegerse detrás de postes, vehículos y tiendas.

De acuerdo con los reportes iniciales, el origen de la balacera estaría relacionado con un intento de asalto frustrado por la intervención policial. Fue entonces cuando efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) La Victoria-San Luis ejecutaron un operativo en la zona. La rápida reacción permitió enfrentar a un grupo delictivo que, según las investigaciones, operaba en diferentes puntos de la capital.

El resultado fue cinco personas detenidas, entre ellas un menor de edad, todos señalados como presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “Los Mexicanos MX”.

Durante la intervención, la Policía incautó un revólver con municiones, cuatro cuchillos y cinco teléfonos celulares en poder de los detenidos. Los objetos quedaron como parte de las pruebas para las investigaciones que buscan determinar el alcance de las actividades delictivas de la organización. De acuerdo con las autoridades, el grupo estaría vinculado a delitos de extorsión cometidos en distintos distritos de Lima.