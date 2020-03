Por una cruzada de solidaridad

Distintas figuras del futbol nacional están dispuestos a rebajarse el sueldo con el único objetivo de contrarrestar la crisis económica que está dejando el coronavirus. Uno de ellos es Rinaldo Cruzado, capitán de Alianza Lima, quien no dudó en mostrarse de acuerdo ante la posible medida que tomaría el club en los próximos días. “Si económicamente pasa algo, como referente, aceptaría con mis compañeros no cobrar, para que el club se pueda solventar. Tal vez no está pasando en este momento, pero es bueno saber que los jugadores lo tienen claro. Ellos entienden y eso habla bien”.