Edwin Martínez sobre caso de José Jerí: «Una dama debe respetarse»

El congresista independiente, Edwin Martínez, volvió a ser el centro de la controversia por sus comentarios machistas.

Durante una entrevista para RPP, el parlamentario reafirmó lo dicho en torno al caso de su colega José Jerí, quien se encuentra en proceso de investigación por presuntamente haber violado a una joven durante un evento social. En dicha conversación, Martínez expresó que no habría nada de malo en lo que dijo y que no buscaba justificar a los violadores.

«No veo ninguna excusa ahí (en sus palabras). Yo dije claramente que dos personas no pueden haber hecho beber licor a una dama y no cuidarla», dijo

«Mi mente, gracias a Dios, tiene aún valores y principios. Hay otras mentes degradadas que creen que todos piensan como ellos piensan. (..) Una dama tiene que respetarse a sí misma y no beber hasta perder la consciencia», alegó.

Estas declaraciones no solo reafirman las ideas machistas implementadas en la sociedad peruana y dentro del Congreso. Como se recuerda, el excongresista Freddy Díaz fue condenado a 13 años de prisión por el delito de violación sexual contra una trabajadora del Parlamento. Por otro lado, el Legislativo, actualmente, se encuentra bajo investigación por la existencia de una presunta red de prostitución que habría operado bajo el mando del extrabajador Jorge Torres Saravia.

Susel Paredes reafirma su denuncia ante Ética

Las alarmantes declaraciones de Martínez le ocasionaron que la congresista Susel Paredes, de la bancada Bloque Democrático, le interponga una denuncia ante la Comisión de Ética. «Yo me ratifico en mi denuncia y más bien me apena que el colega Martínez no reflexione y más bien de un mensaje de que a la mujer no se le toca nunca, ni sana, ni borracha, nunca», expresó Paredes

Asimismo, recalcó que el problema nunca será que la mujer este bajo estado etílico, sino que el violador se meta con una mujer que esté en estado de inconsciencia. «Yo espero que le den la más alta sanción, que son 120 días de suspensión, porque él (Martínez) está volviendo a instalar una idea de la que ya estábamos dejando atrás, que es que la mujer que es violada en estado de inconsciencia, como dice el Código Penal, tiene una agravante».