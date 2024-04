‘Eje del Mal’ estaría detrás del escándalo del Rolex

ASEGURA CONGRESISTA DE RENOVACIÓN POPULAR, JOSÉ CUETO

Indica que gobiernos de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia buscan desestabilizar el gobierno de la presidenta.

Para el legislador de Renovación Popular (RP), José Cueto Aservi, el causante de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra la presidenta Dina Boluarte, los lujosos Rolex y los pedidos de vacancia presidencial son parte del ‘Eje del Mal’, que comprende los gobiernos de Rusia, Cuba, Venezuela e Irán.

Para el parlamentario, existen factores externos que buscan desestabilizar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y que se esconderían en un llamado de adelantar las elecciones.

“De aquí en adelante no hay nada nuevo. Quieren llevar adelanto de elecciones presidenciales ¿con quién? ¿Con el señor Salas Arenas al frente del Jurado Nacional de Elecciones? No me parece a mí”, acotó Cueto Aservi para RPP.

Posteriormente, el legislador dio cuenta sobre las verdaderas caras detrás del escándalo de la jefa de Estado. “Le están haciendo la jugada a todo este mundo caviar, a todo este rojerío que no es de acá. Todo esto viene del ‘Eje del Mal’, llámese Cuba, Irán, Rusia, Venezuela. Todo ese eje viene manejando para tratar de desestabilizar al Perú no desde ahora, sino de hace mucho tiempo”, acotó.

Finalmente, indicó que es el Congreso de la República que ‘resiste’ embates del ‘Eje del Mal’ pero que, si éste cayera, el país también lo hará.

“Y no lo han logrado porque tiene una pared en el Congreso, pero cuando esa pared de caiga, señores, el país termina de irse al tacho”, concluyó.

Renovación apoya a Dina

Como se recuerda, la bancada de Renovación Popular señaló el pasado sábado, que se declara en “sesión permanente” a fin de seguir de cerca las acciones que se den en este tema.

“Es crucial investigar a fondo esta intervención y sancionar a aquellos responsables de posibles irregularidades o abusos cometidos durante la misma“, señaló dicha bancada en un comunicado.

En este se indica también que la forma en que se desarrolló el allanamiento, así como que se haya efectuado “antes de una votación crucial” como la de la investidura al nuevo gabinete, “genera serias dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta acción”.