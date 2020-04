El ex jugador de Universitario Álvaro Ampuero, detalló cómo se vive con el coronavirus en Azerbaiyán, país al que llegó hace un año para defender la camiseta de Zira FK. “Por ahora no hay cuarentena aquí. Lo que han hecho hasta el momento es tomar una serie de medidas como no realizar eventos masivos, y los establecimientos públicos trabajan hasta las 3 de la tarde. De ahí todo sigue normal. En lo personal, estoy en casa sin entrenar (en el club), esperando que pase toda esta situación“.