“El gran show” le dijo adiós a Gabriela

Gisela Valcárcel se pronunció por la ausencia de la ex chica reality en su programa, luego de jugar con el tema durante varios minutos. La “Señito” aseguró que Gabriela Herrera fue separada de “El gran show” por incumplir su contrato.

BAILARINA FUE SEPARADA POR DECLARAR AL PROGRAMA DE PELUCHÍN

Durante la semana pasada, la rubia declaró para el programa “Amor y fuego” a las afueras del canal de Pachacamac. Por ello, Gisela explicó que la salida de la joven fue a consecuencia de haber declarado a otros medios, pese a que estaba estipulado en su contrato no hacerlo.

“Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé súper agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero la verdad es que Gabriela incumplió una de las normas del contrato, nada del otro mundo tampoco. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal debe cuidarse de ir a declarar a otro. Esa es una norma puesta en este canal”, dijo.

En esa línea resaltó que ya se le había llamado la atención una vez, sin embargo parece que a Gabriela le importó poco, pues volvió a hacerlo.

“Gabriela había declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada, porque donde no manda capitán no manda marinero. De cualquier modo, esto no quita que más adelante querramos tener a Gabriela, estamos en este canal y aquí hay normas que se nos dan. Gracias, Gabriela, por haber estado aquí”, añadió Valcárcel.

Por su parte, la bailarina decidió compartir un mensaje que habría sido en respuesta al mensaje de Gisela, además aseguró estar enfocada en sus proyectos personales.

“No dejen ir a una buena persona como si el mundo estuviera repleto de ellas”, escribió. “En el estudio, grabando música, también se trabaja los sábados, porque no saben lo que se viene”.