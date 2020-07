‘El profeta de América’ ve juntos a Mayra y Nesty

El popularmente conocido como ‘Profeta de América’, quiere continuar dando la hora con sus predicciones. Por ello, Reinaldo Dos Santos no dudó en hablar sobre el futuro de algunas parejas de la farándula local.

Dos Santos habló sobre un posible romance entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren, sin embargo señaló que esta relación iba a ser muy “caleta”, tanto así que la prensa no se iba a enterar del supuesto amorío.

“Aquí va pasar algo que los medios jamás se enterarán. Yo siento y veo que hay algo entre los dos, lo que va a pasar entre los dos sucederá por un tiempo, sí va a pasar”, expresó.

A pesar que el ‘Profeta de América’ asegura que existirá una relación entre los chicos reality, Reinaldo dijo que la relación será por un tiempo corto y que Alejandra conocerá a un hombre con mucho dinero y con él formará la familia que tanto desea.

“A ella la veo que estará con alguien de mucho dinero y formará su familia”, añadió Reinaldo Dos Santos.

Michell Soifer y su ‘Principito’

No les tiene fe. El ‘Profeta de América’ no ve un futuro prometedor para la relación de Michell Soifer y Giuseppe Benigni. Reinaldo Dos Santos sorprendió al revelar que las cosas no irían bien el próximo año para la parejita.

“El próximo año esta relación inicia bien, pero en el segundo semestre del próximo año van a tener problemas. Lo que pasa es que ella va a terminar aburriéndose de las relaciones. Ella es mucho más madura que él y entonces llega un momento en que ella se cansa de esto”, aseguró.

Mayra Goñi y Nesty

Ronaldo Dos Santos no pudo dejar de lado a la expareja que conformaba Mayra Goñi y Nesty, quienes anunciaron su ruptura hace un mes.

El ‘Profeta de América’ aseguró que las fronteras se iban a abrir en noviembre y que Mayra Goñi iba a ir en busca de Nesty a Miami, motivo por el cual ambos retomarían la relación.