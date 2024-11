El triunfo de Trump fortalece al movimiento feminista 4B en EE.UU.

Tras la derrota de Kamala Harris, muchas mujeres estadounidenses han expresado su decepción en redes sociales y han comenzado a adherir al movimiento feminista 4B, originado en Corea del Sur.

Muchas mujeres progresistas ven la victoria de Donald Trump y el fracaso de tres referendos que buscaban proteger el derecho al aborto en Florida, Nebraska y Dakota del Sur como una señal alarmante de que sus derechos reproductivos están en peligro. Aunque Trump ha defendido que sean los estados quienes legislen sobre el aborto, muchas temen que el presidente electo impulse una prohibición federal o, al menos, una ley que restrinja el aborto a nivel nacional a partir de las 15 semanas de gestación, en línea con sus declaraciones previas.

Además, preocupa profundamente que un hombre condenado por abuso sexual y acusado de violación haya sido elegido presidente, lo que agrava aún más el sentimiento de inseguridad entre las mujeres que defienden sus derechos reproductivos.

Leer más

Inspirado por movimientos feministas globales como el Me Too, la tendencia 4B nació en Corea del Sur en 2019 como respuesta a la cultura misógina del país y a las persistentes desigualdades de género. El movimiento ganó fuerza tras una serie de protestas contra el sexismo estructural y, posteriormente, se expandió durante las elecciones presidenciales de 2021, cuando el conservador Yoon Suk-Yeol fue elegido presidente. Yoon, quien había hecho campaña prometiendo la abolición del Ministerio de Igualdad de Género y Familia, ha afirmado que el sexismo estructural no existe en Corea del Sur.

Corea del Sur, que tiene una de las mayores brechas salariales entre hombres y mujeres dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también enfrenta desafíos demográficos. El país tiene la tasa de natalidad más baja del mundo, con mujeres en edad reproductiva teniendo menos de un hijo, según datos del año pasado.

El significado de las cuatro «B» del movimiento

El nombre del movimiento hace referencia a cuatro «B» clave que simbolizan el rechazo de las mujeres a ciertos aspectos de la vida tradicionalmente impuesta por el patriarcado:

Bihon (el rechazo al matrimonio heterosexual)

(el rechazo al matrimonio heterosexual) Bichulsan (la decisión de no tener hijos)

(la decisión de no tener hijos) Biyeonae (el rechazo a las citas con hombres)

(el rechazo a las citas con hombres) Bisekseu (la negativa a mantener relaciones sexuales con ellos)

Estas acciones forman parte de un rechazo más amplio hacia la opresión de las mujeres, buscando crear un cambio social y cultural que valore la autonomía y los derechos reproductivos de las mujeres.