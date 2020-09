Erick Elera habla de Ricolás y Grace 

Luego de la grave denuncia que hizo la actriz Mayra Couto contra su compañero, Andrés Wiese, donde aseguraba que había sido acosada sexualmente por el popular “Ricolás”, varios actores de la serie donde compartieron roles se manifestaron, sin embargo el único que guardó silencio fue Erick Elera, pero ahora reveló que habló por interno con sus excompañeros.

El también actor contó por qué no se pronunció en su momento, y es que Erick no quería que existiera una guerra entre los implicados, por dar su punto de vista públicamente.

“Mayra y Andrés son amigos míos, a los dos los quiero muchísimo. Yo he hablado con ambos y decidí en su momento no hablar porque quiero muchísimo a ambos y no quería que existiera esa guerra llena de morbo en las redes sociales”, expresó.

Asimismo el cantante reveló que no fue testigo de ningún acoso por parte de Andrés hacia Mayra y si se hubiera dado el caso no lo hubiera permitido.