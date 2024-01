Esposa está dispuesta a perdonar a ‘Caballito’ Hurtado

ROSA FUENTES OLVIDA RELACIÓN DE PELOTERO CON JOSSMERY Y DICE QUE NO SERÁ LA PRIMERA NI LA ÚLTIMA EN PERDONAR

Para no creerlo. Luego de que se diera a conocer el escándalo de infidelidad de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, Rosa Fuentes se mantuvo firme en asegurar su separación, pero conforme fue pasando el tiempo se dio a conocer que los trámites de divorcio se habían quedado estancandos y ahora sabemos por qué.

La empresaria no tuvo problemas en afirmar que está en un proceso de perdonar al futbolista tras haberla expuesto a la burla pública. La esposa del “caballito” manifestó que quiere paz y tranquilidad en su familia, por el bien de sus hijos.

“Continuamos en terapia, no solo con él y yo, en conjunto con los niños”, sostuvo a América TV.

Rosa, no pudo evitar las preguntas sobre su relación con Paolo y reveló que efectivamente perdonará al futbolista tras haberle sido infiel con Jossmery Toledo mientras ella estaba embarazada.

“(¿Lo perdonaste?) Estoy en proceso, es un proceso, no puedes avanzar, no sé cuánto tiempo, no hay límite y el tiempo lo dirá”, sostuvo. “No seré ni la primera ni la última”, agregó.

La madre de los hijos de Hurtado afirmó que pese a todo ella continúa con su terapia y no piensa descuidarse: “Siempre he dicho, definitivamente, no seré ni la primera ni la última, yo estoy con mi terapia”.

En otro momento, Rosa remarcó que, por sus hijos, ella y Paolo Hurtado no han cortado comunicación, ya que como todo padre, él tiene derecho de ver a sus hijos.