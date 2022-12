Estas fueron las celebridades mejores pagados del 2022

A pocos días de terminar el 2022, muchos seguidores de los artistas de Hollywood aplaudieron su destreza y trabajo en cada cinta que se presentó en los cines. Por eso, en esta nota te contamos quiénes fueron los actores mejor pagados del año.

ALGUNOS YA TIENEN EL 2023 ASEGURADO CON GRANDES PRODUCCIONES

Tom Cruise

El actor de 60 años tiene toda una trayectoria en Hollywood, por eso hoy en día se tomó el lujo de cobrar nada más y nada menos que 100 millones de dólares por el estreno de Top Gun: Maverick. En un inició se pactó el pago de 13 millones de dólares, pero dado el éxito del film, sus ingresos subieron.

Tom Cruise y Christopher McQuarrie, actor y director de las últimas entregas de Misión Imposible, se encuentran trabajando en cuatro nuevos proyectos cinematográficos, entre los cuales hay un musical.

El primero de ellos es la película que Tom Cruise rodará en el espacio de verdad y que contará con la dirección de Doug Liman (Chaos Walking, Confinados, Al filo del mañana). McQuarrie trabajará en calidad de productor junto a Cruise, con un primer borrador del guion escrito por el propio Cruise. Los otros proyectos que detalla el medio son “una nueva franquicia de thriller de acción”, “un proyecto centrado en Les Grossman” y “un musical de canto y baile”, aunque no se han dado muchos detalles sobre dichas producciones.

Will Smith

Nuestro multifacético actor de 54 años no sonó mucho este año luego del enfrentamiento que tuvo en los Premios Óscar. Pero si algo sí llamó la atención fue su participación en la película ‘Emancipación’ que le hizo embolsillarse $35 millones.

Desde el incidente donde el actor le pegó a Chris Rock en respuesta a una broma que hizo el comediante sobre Jada Pinkett Smith, y su alopecia, una enfermedad autoinmune que causa la caída del cabello.

Will asegura entender que la gente no está lista para ver su película debido a su violento comportamiento. “Entiendo completamente que, si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo”, declaró el ganador del Oscar hace unas semanas.

Leonardo DiCaprio

El ganador del Óscar de 48 años también recibió una fuerte suma de dinero tras su rol en la película ‘Killers of the flower moon’. Se le pagó nada más y nada menos que 30 millones de dólares.

Este 2023 Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese se unen una vez más, esta vez para abordar una adaptación del próximo libro de no ficción de David Grann llamado The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder.

Apple Original Films obtuvo los derechos del libro, que se publicará en abril de 2023. El proyecto vuelve a unir a los actores y compañías clave detrás de la adaptación recientemente terminada del tomo de crímenes reales de Grann, Killers of the Flower Moon.

Margot Robbie

Con tan solo 32 años, la rubia ha logrado posicionarse como la primera actriz mejor pagada del año. A ella se le pagó 12,5 millones de dólares por su rol en ‘Barbie’.

El 21 de julio de 2023, todo será de color de rosa. O, al menos, fantasearemos con una vida de plástico en las salas de cine con Barbie. La australiana produce y protagoniza la película sobre la afamada muñeca rubia, que dirige Greta Gerwig y en la que Ryan Gosling se tiñe de rubio platino para dar vida a Ken.

Aunque de momento se desconocen más detalles sobre el filme, que cuenta con Gerwig y Noah Baumbach como guionistas, sabemos que también cuenta en su reparto con Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Kate McKinnon, America Ferrara (The Good Wife), Alexandra Shipp (Con amor, Simon) y Will Ferrell.

Sandra Bullock

Con 58 años, la actriz permanece vigente en la industria. Este año se convirtió en la segunda artista femenina mejor pagada al recibir 10 millones de dólares por su participación en la película ‘The lost city’.

Otra película impactante que se estrenó este año a través de Netflix es: “Imperdonable”, un film crudo y emotivo. Sandra Bullock sale de la comedia fácil o el drama familiar para ponerse en la piel de una oscura criminal.

Dirigida por Nora Fingscheidt, la cinta está basada en la miniserie británica Unforgiven, del año 2009. Fue escrita y adaptada por Peter Craig, Hillary Seitz y Courtenay Miles, y acompañan a Sandra Bullock Viola Davis, Vincent D’Onofrio y Jon Bernthal.

Zendaya

Sus 26 años no son un obstáculo para nada. La actriz y cantante Zendaya se colocó dentro de los actores mejores pagados de este 2022 al llevarse también 10 millones de dólares por su rol en ‘Challengers”.

En cuanto a los proyectos de Zendaya, la segunda parte de ‘Dune’ tiene previsto su estreno para noviembre de 2023. La tercera temporada de ‘Euphoria’ llegará a lo largo del 2023, pero todavía no cuenta con una fecha establecida.