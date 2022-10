Excomandante PNP negó haberse reunido con asesores de Pedro Castillo

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Vera Llerena, negó haber sostenido una reunión clandestina con Beder Camacho y Biberto Castillo, exasesores del presidente Pedro Castillo, tal como se señala en la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del mandatario.

SEÑALAN QUE REUNIÓN SE HABRÍA DADO PARA CONCRETAR SU NOMBRAMIENTO

De acuerdo con la denuncia, los ex hombres de confianza del jefe de Estado le ofrecieron al ahora oficial en situación de retiro la Comandancia General de la Policía si aceptaba “alinearse” al Gobierno y no perseguir a sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

Vera Llerena rechazó categóricamente las afirmaciones y recalcó que el teniente general PNP Martín Parra fue quien le comunicó que iba a ser designado en el cargo. Posteriormente, contó, su nombramiento fue confirmado por el entonces ministro del Interior, Dimitri Senmache, y concretado el pasado 23 de mayo.

“Puedo decir que esto es falso, lo niego categóricamente. Cuando era inspector general, me visitó el general PNP Martín Parra a mi oficina para informarme que habían firmado la Resolución Suprema [que me nombraba como] comandante general de la Policía. Me pasó por teléfono al ministro Senmache, me saluda y me confirma el nombramiento”, manifestó.

“En mi nombramiento no ha habido ninguna condición”, precisó.

Así, el excomandante general de la PNP consideró que la acusación adolece de argumentos, puesto que, durante su gestión, se redobló la búsqueda de los prófugos de la justicia, entre ellos el extitular del MTC, Juan Silva, y se creó el equipo especial de la Policía Nacional que colabora con el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, que investiga al entorno cercano del exmaestro chotano.

“Lo que hice fue fortalecer los equipos especiales a cargo del general Óscar Arriola para la búsqueda de los prófugos. Yo firmé la creación del equipo especial de la Policía para que pueda abocarse al compromiso de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo es posible que yo podría estar recibiendo condiciones si estuve comprometido durante mi gestión con la búsqueda de los prófugos?“, se preguntó.