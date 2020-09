Extombita se niega a devolverle sus “tabas” a Jean Deza

No suelta el pasado. Extombita, Jossmery Toledo continúa paseándose por todos los programas de televisión para contar lo que vivió con Jean Deza. En un primer momento la expolicía aseguró que no tenía ninguna pertenencia del atacante del Binacional, pero ahora ha revelado que sí tiene la colección de zapatillas del deportista y no piensa devolverlas, pues son de su talla.

A PESAR DE LA HUMILLACIÓN PÚBLICA QUE LE HIZO PASAR EL FUTBOLISTA, NO DESCARTA TENER UN “VACILÓN”

Jossmery ha tomado esa decisión argumentando que la colección de zapatillas de Deza no compensa la humillación pública que le hizo pasar, a esto se suma que el futbolista se negó a pagarle la indemnización, y los gastos de alquiler del departamento, por ello se quedó con sus pertenencias como parte de pago.

“Calza igual que yo, 38, sus zapatillas me las pongo, no las voy a regalar. Me ha humillado y todo, y ¿Por qué tengo que entregarle sus cosas a él? Yo le pedí dinero, incluso hablé con su familia para que pague los gastos del departamento“, expresó en “El Reventonazo de la Chola”.

Asimismo la extombita negó que pueda retomar su relación con el futbolista del Binacional y si se llegara a dar el caso sólo sería para pasar el rato. “Tiene su pinta Jean, pero para vacilarte no más”, agregó.

Quiere aprovechar su fama

Le quiere sacar el jugo al romance que vivió con Jean Deza. La expolicía asegura que va a continuar saliendo en programas para contar su verdad, pues no va a permitir que nadie manche su nombre, menos que se cuelguen de ella. Sin embargo, todo lo que ha vivido desde que subió el video que la llevó a la fama en TikTok le ha servido para crecer como persona y aprender de sus errores.

“No me esperaba todo esto, ser mediática, pero tengo que aprovechar para explayarme de todo lo que ha salido en televisión sobre mí. Sí, me he sentido vulnerable muchas veces, porque han hablado muchas que no son. Incluso cuando estaba en la policía, mis exenamorados se quisieron colgar de mi y todas estas cosas negativas me han servido de mucho”, relató

Sacará cara por las mujeres

Desde hace unos días, Jossmery Toledo viene anunciando que ha recibido la propuesta de un partido político nuevo para llegar al Congreso de la República el próximo año, aunque aún se encuentra analizando la propuesta, quiere luchar por los derechos de la mujer.

“Me gustaría tratar de hacer que las chicas que fueron vulneradas se hagan mucho más fuertes, ayudarlas, asesorarlas, como a mi que me han hecho de todo”, expresó refiriéndose a la filtración de videos y fotos íntimas que publicó su expareja.