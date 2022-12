Familia de turista mexicana descuartizada pide justicia

El caso de la turista mexicana, Blanca Arellano, quien llegó al Perú el pasado mes de julio, generó conmoción en todo el país tras hallarse sus restos desmembrados el 9 de noviembre, si bien en un inicio se tenía la duda que los restos pertenecieran a la mexicana, el 21 del mismo mes, una necropsia lo confirmó.

SUS RESTOS PERMANECEN EN LA MORGUE DE CENTRAL DEL LIMA, SIN PODER SER RETIRADOS

El sufrimiento de la familia de la extranjera no cesa, pues hasta el momento no ha podido repatriar su cuerpo. Es por eso que piden celeridad en este proceso para que pronto puedan darle cristiana sepultura. El principal sospechoso de este feminicidio es su expareja, Juan Pablo Villafuerte, quien acaba de obtener una prisión preventiva por 9 meses.

El pasado 3 de diciembre, la familia de Blanca Arellano armó un altar para venerarla tras su deceso. A través del Twitter de su sobrina Karla Arellano, se pudo ver un arreglo de flores blancas. “Mientras regresa mi amada tía, hoy honramos su vida y el amor eterno que significa para todos los que la conocimos. #JusticiaParaBlanca”, escribió.

Asimismo, la familia de la mujer de 51 años no deja de pedir justicia para que este feminicidio no quede impune y que el responsable pague con todo el peso de la ley.

“Que la atrocidad cometida a mi amada tía no quede en el olvido. Este caso no solo concierne a México, no solo concierne a Perú, también concierne al mundo entero. Ayúdenos a difundir esta imagen y pedir #JusticiaParaBlanca gracias de antemano con todo mi corazón”, expresó.

La sobrina de Blanca, que desde su desaparición se mantuvo en contacto con Juan Pablo Villafuerte Pinto, pidió a la comunidad peruana que si existe información relevante al caso pudieran conversar con las autoridades y así no dejar cabos sueltos en este crimen.

“También a modo personal quiero pedirles su apoyo y colaboración ante cualquier aporte al caso que fuese de relevancia, así como no obstaculizar el trabajo de las autoridades, juntos podemos lograrlo. Será un camino largo, pero debemos confiar en el proceso”, sostuvo en su cuenta de Twitter.