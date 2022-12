Sergio George  le baja el dedo a Yahaira

Cansado, así se encuentra Sergio George de las constantes polémicas de Yahaira Plasencia. La más reciente, el anuncio de su relación con el cantante Jair Mendoza. En declaraciones para el programa “América Hoy”, el productor musical expresó su malestar por no saber de primera mano la noticia y poder indicarle a la salsera cómo manejarlo.

A PRODUCTOR NO LE CUADRÓ ROMANCE DE LA CANTANTE. UNO NO PUEDE LLEGAR AL ESTRELLATO SIENDO UNA PERSONA BRUTA, DICE.

“Era muy fácil, si yo sabía de esto antes eso es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación”.

Sergio se mostró sumamente incómodo con la forma de generar noticia de Yahaira, la cual se ha venido repitiendo desde que vienen trabajando juntos. El productor cree que Yahaira debe generar noticia por su trabajo y no por su vida amorosa.

“Lo que no me gusta a mi es crear noticia por crear noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes, ni escándalos. Estamos trabajando en un disco nuevo, y estamos a punto de terminar y aparecen cosas así. Lo que se construye con las manos, se destruye con los pies” manifestó.

El productor musical dejó entrever que Yahaira tendría poca inteligencia para manejar su carrera. Aunque reiteró que no considera que sea “bruta”, es consciente que le falta mucho por aprender.

“Son personas que saben manejar su carrera, y lo manejan de manera inteligente, paso por paso. Uno no puede llegar al estrellato siendo una persona bruta, tienes que usar tu mente, no estoy diciendo que Yahaira sea bruta, hay que usar tu inteligencia porque no es fácil, ahora que los medios de comunicación ha cambiando, hay tener mucho más cuidado que nunca”, agregó.

En esa línea, Sergio George explicó que dejó de seguir a Yahaira, porque la gente que quiera trabajar con él revisará sus redes sociales y no quiere verse relacionado con la vida de escándalos de la “Reina del totó”.

“Hay muchos comentarios del por qué deje de seguirla, es fácil, yo manejo mi vida personal de una manera y es distinta a cómo se maneja en empresa. Yo estoy en Arabia Saudita y mucha gente no me conoce. (Entonces) van a entrar a mi página, a ver a quién sigo y quién está en mi mundo, comienzan a leer cosas y yo no quiero eso para mí”, sentenció.