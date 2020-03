Federico Salazar respalda a Urraca

El conductor matinal de América noticias, Federico Salazar no dudó en pronunciarse sobre las críticas que Janet Barboza hizo en contra de Magaly Medina, acusándola de no tener título de periodista.

Salazar coincide con Magaly en que no todos los que tienen el título de periodista ejercen bien su profesión, afirmando que en el medio hay muchos que ejercen el periodismo siendo abogados o filósofos y lo hacen mucho mejor que aquellos que culminaron su carrera.

“Pero Magaly estudió, César Hildebrandt estudió Historia por ejemplo. Hay varios abogados, por ejemplo, Sol Carreño es abogada. Mi padre, que toda su vida hizo periodismo, él estudió Derecho. En esa época nos ponían a alguien mayor que supiera y poco a poco nos iba entrenando, se trasladaba el conocimiento de manera oral y práctica”, expresó en un inicio.

Según Federico, Magaly Medina ha demostrado su talento en todos estos años de carrera, además, aseguró que tener un título no garantiza nada. “Yo creo que esa discusión es un poco bizantina, no aporta. Que lo haga bien o mal no tiene que ver con que tenga título o no tenga título”, acotó.

El esposo de Katia Condos señaló que Janeth Barboza piensa que es necesario tener un título para desarrollarse como periodista.

“Supongo que Janet, que no es alguien del ambiente periodístico, creerá que el título es lo que te hace ser periodista, cuando eso no necesariamente es así. Tampoco está mal que tengas el título”, finalizó.

Magaly Medina responde a Colegio de Periodistas

El Colegio de Periodistas emitió un comunicado rechazando el vocabulario y la forma en la que se dio el encuentro entre Magaly Medina y Janet Barboza. Debido a ello, la popular ‘Urraca’ no dudo en contestar a la Institución.

Como se sabe la conductora de espectáculos no logró terminar su carrera de periodismo, por lo tanto no está afiliado al colegio de periodistas.

“Yo no logré lamentablemente terminar mi carrera, le quiero decir al colegio de periodistas que si tuviera mi título en la mano jamás me afiliaría, que no tiene ninguna representatividad con nosotros los periodistas. El periodismo es un oficio, se nace para esto y hay varios periodistas y comunicadores con título en la mano que absolutamente no sirven para nada”, expresó.