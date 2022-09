Fiscalía acusa a amigos de Castillo de repartirse cargos

El próximo miércoles 21 de setiembre a las 10am., el Poder Judicial evaluará el pedido de la Fiscalía de 36 meses de impedimento de salida del país contra el censurado ministro de Transportes, Geiner Alvarado.

ALCALDE DE ANGUÍA Y EMPRESARIOS CERCANOS AL PRESIDENTE SE REPARTÍAN PUESTOS EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA

Como parte de los argumentos para sustentar la medida restrictiva, el Ministerio Público cuenta con la transcripción de una conversación entre Salatiel Marrufo, ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda (MVCS) durante la gestión de Alvarado, y el investigado Zamir Villaverde en el que se evidenciaría la repartición de cargos al interior de dicha cartera por parte del grupo conocido por la Fiscalía como ‘Los Chiclayanos’, según un medio local.

Así fue

Según señala el documento de la Fiscalía, la conversación entre ambos personajes revela que Marrufo y el grupo conocido como ‘Los Chiclayanos’, que incluye a los empresarios Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, y Abel Cabrera, además de José Medina, alcalde de Anguía, “nombraban funcionarios en el MVCS, y tenían el poder de designar y concluir a funcionarios dentro del referido ministerio”.

En el extracto de la conversación, a la que accedió El Comercio, Marrufo le habla a Villaverde de aparentes conflictos que tendría con “Duris” -quien sería DurichWhittembury Talledo, secretario general de Vivienda entre el 23 de agosto y el 29 de octubre del año pasado- para colocar a funcionarios en puestos de su interés en ese sector.

“El ministro, Duris y yo, yo con el ministro somos patas de años (…), pero Duris es más limeño, más pituco, más achorado (…) todo con el ministro, le digo a Heiner [Geiner] (…) dile que (…) se está quedando aquí por mí (…) que me tenga respeto (…) Duris (…) se ha posicionado (…) cuando lo veo jefe de asesoría jurídica , abastecimiento (…) puro Duris (…) le digo [refiriéndose al ministro] debajo de ti hay seis puestos, cuatro son Duris, estos dos son míos (…) por si acaso son míos, no son tuyos, yo los voy a colocar”, le cuenta Marrufo a Villaverde, según la transcripción de la Fiscalía.

En otro momento, Marrufo habla del modo en que ‘Los Chiclayanos’ decidían a los empresarios que ocupaban los cargos en el sector Vivienda.

“Le dije, mira Heiner [Geiner] (…), ese hijo de put… no me pone mis cuadros, lo boto de un plumazo (…) Abel no lo puede ver, Nenil no lo puede ver, Alejandro no lo puede ver (…) el otro día llegó a Nenil con el cargo para Secretario General y le ofrecimos viceministro (…) Auner [Cabrera] va a imponer, se la da de jefe de mando (…) yo sé que en Vivienda estoy haciendo esa chamba (…) ese tema de gestión por amistad es mucho más fuerte que gestión por imposición”, señala Marrufo.