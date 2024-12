Francia enfrenta transición de crisis presupuestaria a política

La inestabilidad política en Francia pesará mucho en los debates europeos y la voz de París corre el riesgo de debilitarse en un momento en el que la UE quiere avanzar rápidamente en los desafíos geopolíticos.

La Unión Europea mantiene su atención en la Asamblea Nacional francesa, ya que el Gobierno de coalición del primer ministro Michel Barnier podría estar en sus últimas horas. ¿Qué está en juego? El presupuesto nacional. Barnier ha propuesto un ambicioso plan para reducir el déficit público, que se estima en un 6,1% este año, a un 5% para 2025. Esta medida será crucial para la estabilidad económica del país y su relación con las políticas financieras de la Unión Europea.

«Si hablamos de crisis presupuestaria, Francia no se encuentra en una situación de verdadera crisis presupuestaria en términos de sostenibilidad de la deuda. El riesgo es simplemente que si la crisis política se prolonga durante varios años, no seremos capaces de rectificar la trayectoria presupuestaria, que no creo que sea muy sostenible a largo plazo. Poco a poco, vamos a llegar a un punto en el que la sostenibilidad de la deuda francesa podría verse comprometida», explica Andreas Eisl, investigador principal de Política Económica Europea

Te puede interesar:

Michel Barnier se encuentra bajo intensa presión tanto a nivel nacional como europeo para que Francia cumpla con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Con este fin, ha propuesto un esfuerzo de 60.000 millones de euros, que incluye 40.000 millones de euros en recortes de gasto y 20.000 millones de euros en ingresos adicionales. Sin embargo, lo que realmente preocupa a los mercados no son tanto las incertidumbres presupuestarias, sino el estancamiento político que enfrenta el gobierno. Este «impasse» podría dificultar la implementación de las medidas necesarias y afectar la estabilidad económica del país.

Esta inestabilidad política en Francia podría tener un gran impacto en los debates europeos. La influencia de París corre el riesgo de debilitarse en un momento crítico, cuando los nuevos equipos institucionales de la Unión Europea buscan avanzar rápidamente en los desafíos geopolíticos, industriales y climáticos que enfrentan los 27 países miembros.