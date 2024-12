Ministro de Salud respalda a Boluarte tras cuestionamientos

El Ministro de Salud respondió a las críticas y cuestionamientos sobre la cirugía de la presidenta Dina Boluarte, sugiriendo que los ataques y especulaciones en torno a su salud forman parte de una estrategia para crear inestabilidad política en el país.

El ministro de Salud, César Vásquez, se pronunció sobre los cuestionamientos en torno a una presunta cirugía que se habría realizado la presidenta de la República, Dina Boluarte, entre junio y julio de 2023.

La intervención fue confirmada en su momento por el ex premier Alberto Otárola, quien aseguró que la mandataria continuó ejerciendo sus funciones de manera virtual durante ese periodo. Vásquez destacó que la cirugía fue de carácter programado y que la presidenta siguió cumpliendo con sus responsabilidades de manera remota, lo que no afectó su capacidad para liderar el país.

Vásquez, quien asumió la cartera de Salud el 19 de junio de 2023, calificó el tema como «reservado» y aseguró que no cuenta con información oficial al respecto. «A mí no me consta, no tengo la certeza de que la presidenta se haya operado, no he visto ni he sido informado de alguna cirugía durante su ejercicio como mandataria, cuando estaba como ministro», afirmó en una entrevista con Canal N. De esta manera, el ministro subrayó que, aunque se ha hablado de la intervención, no dispone de detalles concretos sobre el procedimiento realizado.

Arremete contra los medios de prensa

El ministro también arremetió contra los médicos que han opinado públicamente sobre el caso, señalando que están contribuyendo a un clima de «show mediático». Este comentario se produjo luego de que el cirujano Mario Cabani, citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, no asistiera a la sesión programada para tratar este tema. «Lamento que haya algunos médicos que se presten para este show de querer exponer el lado privado que representa un manejo médico para un paciente», expresó Vásquez, criticando la actitud de quienes han divulgado detalles de la situación sin considerar el respeto a la privacidad del paciente.