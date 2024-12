Gran Hermano: Inician campaña para eliminar a Renato Rossini Jr.

Tras una tensa convivencia en la casa más famosa de Argentina, el joven influencer ha sido sentenciado y podría enfrentarse a la eliminación el próximo domingo 15 de diciembre, una fecha clave debido a las votaciones.

Desde su ingreso al reality, Renato Rossini Jr. ha generado opiniones divididas entre los televidentes y sus compañeros de convivencia. Su personalidad extrovertida ha sido bien recibida por algunos, pero sus respuestas inesperadas le han valido críticas de otros, especialmente cuando dejó en evidencia que no sabía cómo votar y comparó su participación en el reality con el ingreso a la Universidad de Harvard.

Después que Delfina De Lellis fuera la primera eliminada de la competencia, la semana inició con sus primeros nominados para la siguiente eliminación. Sofía, apodada Sopa, quien ganó el liderazgo de la semana, tuvo gran injerencia en la placa. Es por ello que con gran pena, dio el nombre de sus nominados.

Reacción de Renato Rossini Jr.

Lejos de mostrarse fastidiado, el concursante peruano destacó que comprendía su nominación. Además, enfatizó que para él era un honor ser nominado.

“Entiendo totalmente a Sopa, para mí es un honor que me hayan nominado porque ella banca (entiende) que soy una persona fuerte, que hay un montón de gente que me banca (me apoya) no solamente en Perú, sino en Argentina, porque Argentina siempre me abre las puertas de su corazón, y voy a estar eternamente agradecido, un beso para Perú y Argentina. Y a Sopa, felicitarla, porque dice las cosas con mucho tino y eso se agradece en la casa”, dijo Renato

Una vez que pasaron a comerciales, la participante corrió a abrazar a Renato Rossini Jr, quien le recalcó que nos se preocupe y estaba agradecido de que lo haya nominado. “Este es un juego, no pasa nada. Nos sabes cuántas ganas que tenía de ir a placa para saber cómo es”, dijo el concursante.