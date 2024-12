‘Nabito’ lleva una semana internado por enfermedad degenerativa

El reconocido humorista peruano Jhon Sandoval, más conocido en el ámbito artístico como Nabito, atraviesa una delicada situación de salud.

Desde hace varios días, el comediante se encuentra hospitalizado en el área de neurología, donde los médicos le están realizando una serie de exámenes para determinar con precisión su diagnóstico. La información fue revelada por el programa La Banda del Chino, que ofreció detalles sobre el estado actual de salud del querido artista.

El padre de Jhon Sandoval, Roger Sandoval, conocido en el mundo artístico como Cotito, ha expresado su creciente preocupación por la demora en la atención médica adecuada para su hijo. «Desde abril hemos estado solicitando una cama para que a mi hijo lo evalúen adecuadamente, para que estudien bien su caso y lo que realmente tiene. Ya lleva una semana internado, y hasta ahora solo le han sacado sangre para evaluarlo», manifestó, visiblemente preocupado por la falta de avances en el tratamiento.

En una reciente entrevista con el programa La Banda del Chino, Nabito expresó su profunda gratitud hacia su equipo de trabajo y la televisora que lo respalda. «Gracias al jefe, a América, aquí estamos», comentó, con la voz entrecortada. Sin embargo, no pudo evitar emocionarse y derramar algunas lágrimas al hablar sobre la difícil situación que atraviesa en su salud.

El cómico Nabito recordó con dolor que en 2018 fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras. En ese momento, los médicos le dieron un pronóstico desalentador, que dejó una huella profunda en su vida y en la de su familia.

“El doctor que me dio el diagnóstico de ELA en 2018 me dijo que en seis meses (fallecería), y todavía estoy vivo. Me están haciendo más estudios para ahondar en esta enfermedad, que no sé qué es. Es complicado el tema del encierro, pero me están ayudando”, expresó conmovido.