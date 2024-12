Hijo a Pedro Suárez Vértiz: “Me reía de cómo hablaba”

Tomás Suárez Vértiz, hijo del fallecido cantante Pedro Suárez Vértiz, relató cómo descubrió la enfermedad de su padre. Al principio, debido a la actitud serena de su padre, él creyó que todo se trataba simplemente de un resfriado.

En el podcast ‘Todos Sanamos’, Tomás Suárez Vértiz Martínez relata su experiencia al enterarse del diagnóstico de su padre cuando tenía tan solo seis años, justo en el momento en que salía del jardín de niños y se preparaba para comenzar la primaria. Para él, la enfermedad de su padre fue inicialmente algo sencillo, casi como un “resfriado”. Así lo describieron sus padres, con el fin de protegerlo y dar una explicación que justificara las frecuentes visitas al médico.

“Me creí la idea que me estaba dando mi papá, que era solo un resfrío. Yo, como todo niño, me reía de cómo hablaba mi papá, le decía que hablara bien y él se reía, siempre muy tranquilo y relajado. Él no quería mostrar el otro lado de la cara. Cumplió muy bien con ese rol de mantenerme feliz como niño, me permitió hacer mis cosas y que no me distrajera con lo que estaba sucediendo en casa. Es por eso que, recién hasta hoy, me doy cuenta por qué me llevaban al psicólogo”, manifestó

Con el paso de los años y gracias a su propia investigación en Internet, Tomás comenzó a descubrir la verdadera naturaleza de la enfermedad de su padre. «Leí que era crónica, degenerativa y terminal. Me puse a buscar el significado de cada palabra y así fui comprendiendo», compartió. Aunque esta revelación fue dolorosa, Tomás logró procesarla con serenidad, inspirado por el ejemplo de su padre, Pedro Suárez Vértiz , quien supo afrontar la enfermedad con fortaleza y sin perder su esencia.