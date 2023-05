JB grita “malagradecida” a Dayanita

Durante varias semanas Dayanita ha estado hablando de su salida de “JB en Atv” y hasta el momento Jorge Benavides había guardado silencio, pero se cansó. Durante una secuencia en su programa, llamada “El valor de la verdura” el humorista responderá a la actriz cómica.

HUMORISTA ASEGURA QUE GRACIAS A ÉL Y SU PROGRAMA ESTÁ DONDE ESTÁ Y QUE ANTES ERA UNA TOTAL DESCONOCIDA

Jorge no tuvo problemas en responder si consideraba a Dayanita una malagradecida después de las declaraciones que dio en una entrevista a Ernesto Pimentel. En el adelanto que presentó Magaly Medina se puede ver a un Jorge Benavides dejar sus personajes a un lado y hablar seriamente sobre su ex trabajadora.

“Fui yo quien la sacó del lugar en donde estaba. Gracias al programa y a mí ella llegó hasta donde llegó. De ser una persona totalmente desconocida se convirtió en popular, querida y admirada por miles y miles de personas”, expresó.

Asimismo considera que a Dayanita se le subieron los humos debido a que no supo manejar la fama que le dio aparecer en el programa.

“De repente, escucharlo de la boca de otras personas que se le subió los humos, no se escucharía bien, pero en mi caso es diferente porque las personas que trabajan aquí son como mis hijos, yo la vi llegar. Me di cuenta cómo iba evolucionando porque aprendió bastante. También vi cómo se iba transformando y esto debido a qué comenzaron a llegar los canjes, más trabajo, más dinero y más poder adquisitivo. Eso normalmente a algunas personas les hace cambiar, te lo digo porque en algún momento me pasó cuando tenía 18 años”, agregó.

El programa de la “Urraca” también mostró las preguntas que respondería Jorge Benavides, todas referentes a Dayanita.

“Jorge, ¿quisieron hacerte quedar mal en ese programa?”,“(Dayanita) Tenía contrato?, “Jorge, ¿la maltrataste?”, “Estás en conversaciones con una importante figura del otro programa? (de América TV)”, “(Dayanita) Te va a hacer falta en el programa?”.