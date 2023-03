Jenko del Río revela que Domínguez se quiso sobrepasar con Paloma

Jenko del Río estuvo en el programa de YouTube de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, ahí confesó que hace muchos años, cuando mantenía una relación con Paloma Fiuza, Christian Domínguez se quiso pasar de vivo con ella.

EX CHICO REALITY ASEGURÓ QUE EL CUMBIAMBERO SE QUISO METER AL CUARTO DE LA BRASILEÑA

El ex chico reality aseguró que Christian y Pantera Zegarra pasaron la noche en el departamento de Paloma, para cumplir un reto de Combate.

“Él que sentí que me traicionó de verdad, no tengo nada contra él ahora, si yo lo veo lo saludo, fue Christian Domínguez. Él, sentí que me traicionó, era mi pata. Justo estaba saliendo con mi exesposa, con Paloma Fiuza. Hubo un reto que esposaron a Christian y Pantera en el departamento de Paloma, porque ese departamento era alquilado por el canal. Él sabía que yo salía con ella”, inició.

Estando ahí, el cantante habría querido ingresar a la habitación de la brasileña, logrando incomodarla. Por ello la modelo decidió llamar a su entonces pareja a contarle lo sucedido.

“No voy a dar muchos detalles, pero Paloma me llama, me dice, ‘¿puedo ir a tu casa?’. Le pregunto, qué ha pasado. Me dice, ‘no es que acá me han molestado’. No me quería decir. Lo que estoy contando es tal cual ella me lo contó. Me dijo ‘Christian se ha querido meter a mi cuarto y lo he empujado’. Y yo sí le creo a Paloma… ‘Me voy a tu departamento, me voy a quedar, porque están tomando acá”, manifestó.